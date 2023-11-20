"الصالح طلائع" .. حكاية أول جامع معلق في مصر

كشف الدكتور محمود رشدي، أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة، تفاصيل عن مسجد “الصالح طلائع" أول جامع معلق فى مصر، قائلا: إن هذا الجامع من الجوامع المهمة والنادرة جدا، حيث أنه يعتبر أخر الجوامع بالفعل لبنية العصر الفاطمي.

وأضاف الدكتور محمود رشدي، أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كان يقتصر فقط على الصلوات الخمس، ثم ألحق به صلاة الجمعة فى العصر المملوكي أيام السلطان المملوكي عز الدين أيبك، موضحا أنه أنشأ على يد الوزير الصالح طلائع.

وتابع الدكتور محمود رشدي، أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن المسجد يعتبر نموذجا نادرا لأنه يعتبر من الجوامع المعلقة فى منطقة الدرب الأحمر، وهو المجاور لباب ذويلة، لافتا إلى أنه معلق لأنه موجود على مستوي مرتفع عن مستوي الشارع بحوالي 4 أمتار، ويتميز بالتراث العربي التقليدي.