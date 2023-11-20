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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله

قدمت مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات ما عدا البنك المركزى المصرى وشجل سعر الدولار فى الينك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع

وسجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 


وكان قد أعلن البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي ، انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.

 

 

وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.


اما سعر الدولار فى السوق السوداء امام الجنيه فقد شهد  تراجعًا  بعد موجة من الارتفاعات التى تسبب بها بعض المتلاعبين وتجار العملة، وذلك بعد قرار البنك المركزي العاجل بفتح بطاقات الائتمان خارج مصر "كريدت كارد"، واستمرار تشديد القبضة الأمنية وضبط المضاربين، وايضا اعلان ارتفاع الاحتياطي.

أما عن الذهب فقد شهد  تحركات جديده فى أسعاره 
حيث  سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة اليوم 3,114 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تحركا جديدا  حيث سجل 2,715  جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

اما سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية ، فقد سجل تحركا مقابل أقل سعر سجله قبل يومين، وهو 21,520 جنيها، حيث سجل  اليوم للشراء 21,800 جنيه ، ليكون الفارق بين أعلى سعر اليوم وأقل سعر قبل يومين 300 جنيه

.اما سعر عيار 18 فبعدما لامس الـ 2350 جنيها في ذروة الارتفاع، سجل سعر اليوم سعرا يبدأ من 2,327  جنيها بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات 2297 جنيها .

ونظرا لهذه الزيادة في سعر جرام الذهب، وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الصاغة، قرر مجلس الوزراء مد فترة واردات الذهب من الضريبة لمده 6 اشهر اضافيه تبدأ من ١١ /١١ /٢٠٢٣ وتنتهي في ١٠ /٥ /٢٠٢٤، أملا أن يساهم هذا القرار  في خفض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ويشهد سكونًا واستقرارًا.
 

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