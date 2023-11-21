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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في حواره مع أحمد موسى.. حازم عمر يكشف ملامح برنامجه الانتخابي الرئاسي.. وموقفه من التعديلات الدستورية.. ويقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي

حازم عمر
حازم عمر

حل المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث يمامة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي.

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حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

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حازم عمر: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال أول 100 يوم حال نجاحي بالانتخابات

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو
كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، تفاصيل برنامجه الانتخابي؛ استعدادا لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرا إلى أنه سيقوم بتخفيف ضريبة القيمة المضافة 14%على بعض السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة واللحوم والبقوليات والسكر والخضروات والدواء والمنسوجات وغيرها لخفض الأسعار.


حازم عمر: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال أول 100 يوم حال نجاحي بالانتخابات
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه خلال أول 100 يوم في حالة نجاحي سيشعر المواطن بالانخفاض في الأسعار للسلع.


إرهابية..المرشح الرئاسي حازم عمر: لا تصالح مع الإخوان إلا بالقضاء على فكرتهم وتنظيمهم
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن ممارسات الإخوان تجاه الشعب المصري غير مقبولة.


المرشح الرئاسي حازم عمر يعد المصريين ببناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنني لدي خطة لبناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات، معقبا: " في اقتصاد مصر".


مفاجأة.. المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي| فيديو
كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، موقفه من التعديلات الدستورية والحبس الاحتياطي.


حازم عمر: شخصية محددة تتولى رئاسة الحكومة حال فوزي برئاسة الجهورية
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الديمقراطية مسار ولا تختذل في قرار.


المرشح الرئاسي حازم عمر: من الصعب تطبيق النظام البرلماني حاليا في مصر
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن مصر دفعت ثمن التغيير والتقلبات السياسية.


رئيس حكومة محدد.. حازم عمر يكشف ملامح برنامجه الانتخابي الرئاسي.. فيديو
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى مزيد من الدعم، للوصول إلى مرحلة النضج، مشيرا إلى أن قوة الأحزاب تساعد في تشكيل جبهة داخلية صلبة.


أحمد موسى لـ المرشح الرئاسي حازم عمر: هتتعامل إزاي مع جماعة الإخوان الإرهابية؟
وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، قائلا: "هتتعامل إزاي مع جماعة الإخوان الإرهابية؟".


المرشح الرئاسي حازم عمر: جيل ثورة 25 يناير غير محظوظ.. فيديو
استعرض الإعلامي أحمد موسى، جزءا من حلقة سابقة في نوفمبر 2015 مع المرشح الرئاسي حازم عمر، بشأن طموحه للترشح على منصب رئاسة الجمهورية.


المرشح الرئاسي حازم عمر: الشعب صاحب القرار في تحديد شكل الحكم.. فيديو
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أن استقرار الدستور يعطي استقرارا للمجتمع.

 

أسورة إلكترونية.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي |فيديو
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن حزب الشعب الجمهوري لديه علاقات جيدة بالدولة والمعارضة.


المرشح الرئاسي حازم عمر: قوة الأحزاب تساعد في تشكيل جبهة داخلية صلبة.. فيديو
قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه لابد من تعظيم قدرة المؤسسات الخدمية.

 

 

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