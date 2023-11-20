حازم عمر يكشف عن أول قرار حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، تفاصيل برنامجه الانتخابي؛ استعدادا لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرا إلى أنه سيقوم بتخفيف ضريبة القيمة المضافة 14%على بعض السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة واللحوم والبقوليات والسكر والخضروات والدواء والمنسوجات وغيرها لخفض الأسعار.

وردا على أسئلة المواطنين، أكد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أنه لا يخفى على أحد بأن هناك موروث بشأن الأزمات الاقتصادية، مشددا على أن الخروج من العثرة الاقتصادية يحتاج 3 سنوات فقط، من خلال إصلاح الاقتصاد الشامل، لتحقيق الأهداف «زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي، رفع كفاءة استخراج واستخدام الموارد أفضل استخدام، تخفيض وتقليل الفقد والهادر لثروات مصر.



ولفت المهندس حازم عمر أن إصلاح هيكل المالية وتقليص عجز الموازنة وهو الأمر الدافع للاستدانة ومن ثم التهام الدين من الموازنة التالية، والحل في ذلك، تخفيف ضريبة القيمة المضافة 14%على بعض السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة والحوم والبقوليات والسكر والخضروات والدواء والمنسوجات وغيرها لخفض الأسعار.



وأشار المرشح الرئاسي إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون على المنتجات المستوردة التي لا تستخدمها الشريحة العامة للمواطنين، بقيمة تصل لـ19%، من الطبقات الغنية والمؤسسات التي تتعامل بالعملة الصعبة مثل الفنادق وغيرها معلقا: الدولار ليس أزمة الاقتصاد المصري.



وعلق حازم عمر قائلا: يجب زيادة الإنتاج المحلي من خلال محفزات الصناعات الجديدة التكنولوجية، والدولة ستقدم تسهيلات في أسعار الأراضي التي يصل المتر بها لـ4 آلاف جنيه مع إنهاء الإجراءات، وبشأن الاستثمار، نوه عمر قائلا: يجب إعطاء أولوية للاستثمار الاستهلاكي الخدمي، والاستثمار الإنتاجي، والاستثمار في أدوات الدين.

وحول ملف خدمة الفلاحين، اختتم حازم عمر: المزارع مطلوب منه يزرع المنتجات التي نستوردها لتقليل فاتورة الاستيراد، مع زراعة المنتجات الاستهلاكية، وعلو نسبة الصادرات بـ13% عن النسبة الحالية.

