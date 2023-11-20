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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عمر: شخصية محددة تتولى رئاسة الحكومة حال فوزي برئاسة الجهورية

حازم عمر
حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الديمقراطية مسار ولا تختذل في قرار.

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وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في حالة فوزي سأجمد عضويتي في الحزب"، لافتا: "ليس لدي أسماء محددة للحكومة في حالة فوزي بالانتخابات".

 

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "لدي اسم محدد لشخصية ستتولى رئاسة الحكومة في حالة فوزي برئاسة الجهورية".

 

وأوضح: "الإخوان اساءوا لمصر بشكل كبير لأنها قامرت بمستقبل شعب مصر"، مضيفا: "الحزب غير الممثل برلمانيا ومحليا غير مؤثر".. ولابد من تقديم الدعم لكافة الأحزاب للوصول لمرحلة النضج".
 

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