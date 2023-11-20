حازم عمر: شخصية محددة تتولى رئاسة الحكومة حال فوزي برئاسة الجهورية

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الديمقراطية مسار ولا تختذل في قرار.

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في حالة فوزي سأجمد عضويتي في الحزب"، لافتا: "ليس لدي أسماء محددة للحكومة في حالة فوزي بالانتخابات".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "لدي اسم محدد لشخصية ستتولى رئاسة الحكومة في حالة فوزي برئاسة الجهورية".

وأوضح: "الإخوان اساءوا لمصر بشكل كبير لأنها قامرت بمستقبل شعب مصر"، مضيفا: "الحزب غير الممثل برلمانيا ومحليا غير مؤثر".. ولابد من تقديم الدعم لكافة الأحزاب للوصول لمرحلة النضج".

