أسورة إلكترونية.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي |فيديو

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن حزب الشعب الجمهوري لديه علاقات جيدة بالدولة والمعارضة.

وأضاف المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لابد من تقبل الرأي الآخر بدون تشكيك أو تخوين"، لافتا إلى أن "الحبس الاحتياطي شائك، ولكن لابد من خلق البدائل".

وأشار المهندس حازم عمر "من يمسك العصا من المنتصف لن يستطيع اتخاذ قرارات"، موضحا: "لابد من الحد من اللجوء للحبس الاحتياطي".

وشدد على أنه لابد من إدخال التكنولوجيا في تنفيذ القانون، مختتما “يمكن استبدال الحبس الاحتياطي بسوار المراقبة الإلكتروني، ولكن لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي ولكن إدخال أشكال جديدة”.