المرشح الرئاسي حازم عمر يعد المصريين ببناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنني لدي خطة لبناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات، معقبا: " في اقتصاد مصر".

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا 3 أهداف لإصلاح الاقتصادي المصري إصلاح هيكلي وشامل، منها زيادة الانتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي"، لافتا: "سأعمل أيضا على استخدام موارد مصر بأفضل طريقة ممكنة ورفع كفاءتها وصولا للاستخدام الأمثل".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "لابد من إصلاح هيكل المالية العامة وتقليص عجز الموازنة"، موضحا: "عجز الموازنة العامة يدفعنا للاستدانة".

أوضح المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "لابد من إعادة الهيكلة الضريبية بمنظومة من العدالة الاجتماعية"، مضيفا: "لابد من تخفيض الفاقد والهادر في كافة شرايين وقطاعات الاقتصاد المصري".