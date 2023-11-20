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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حكومة محدد.. حازم عمر يكشف ملامح برنامجه الانتخابي الرئاسي.. فيديو

حازم عمر
حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الأحزاب السياسية تحتاج إلى مزيد من الدعم، للوصول إلى مرحلة النضج، مشيرا إلى أن قوة الأحزاب تساعد في تشكيل جبهة داخلية صلبة.

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أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قوة الأحزاب تقلل من حالات الاستقطاب والتناحر والتشكك والتشكيك، مشددا على أن الحزب غير الممثل محليا أو برلمانيا غير مترجم ليس له دور واضح.


وأشار المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى أن التقلبات السياسية العنيفة تكون مكلفة للدول، لافتا إلى أن الديمقراطية مسار ولا تختزل في قرار.
وأوضح أن النظام شبه الرئاسي الحالي مفيد للدولة، مؤكدا أنه ليس من هواة المقامرة بمصير الشعوب، والتحديات في عمر الدول لا تنتهي.


كما أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن من الصعب حاليا تطبيق النظام البرلماني في مصر، مبينا أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، سيكون هناك تخطيط لتشكيل الحكومة ولكن ليس لديه أسماء محددة لحكومته الجديدة، قائلا:" لدي شخصية محددة لرئاسة الحكومة".


ولفت إلى أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيجمد عضويته في حزب الشعب الجمهوري، لافتا إلى أن الدستور يمنعه في الاستمرار في منصبه الحزبي.


ونوه بأن جماعة الإخوان أساءوا لمصر بشكل كبير لأنها قامرت بمصير شعب مصر، مشددا على أن الشعب المصري مستاء جدا من جماعة الإخوان، وهي فكرة فاشلة وليست وطنية ومؤذية لمصر وتم مواجهتهم أمنيا، كما أن ممارسات تلك الجماعة تجاه الشعب غير مقبولة.
 

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