إرهابية..المرشح الرئاسي حازم عمر: لا تصالح مع الإخوان إلا بالقضاء على فكرتهم وتنظيمهم

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن ممارسات الإخوان تجاه الشعب المصري غير مقبولة.

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان قاموا بمستقبل الشعب المصري"، لافتا: "فكرة الإخوان فاشلة وليست وطنية".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "الإخوان تم مواجهتهم أمنيا ولم يواجهوا فكريا"، موضحا: "الإخوان بارعين في العمل السري ولابد من القضاء على فكرتهم".

وأوضح المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "لابد من العمل على القضاء على فكر الإخوان لأنهم جماعة إرهابية"، مؤكدا: "لا تصالح مع الإخوان إلا بالقضاء على فكرتهم وتنظيمهم".