المرشح الرئاسي حازم عمر: من الصعب تطبيق النظام البرلماني حاليا في مصر

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن مصر دفعت ثمن التغيير والتقلبات السياسية.



وأضاف المرشح الرئاسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التقلبات السياسية العنيفة تكون مكلفة للدول"، لافتا: "الديمقراطية مسار ولا تختزل في قرار".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "النظام شبه الرئاسي الحالي مفيد للمرحلة"، موضحا: "لست من هواة المقامرة بمصير الشعوب".

وتابع المهندس: "من الصعب حاليا تطبيق النظام البرلماني في مصر"، مشيرا: "في حالة فوزي سأجمد عضويتي في الحزب".