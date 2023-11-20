المرشح الرئاسي حازم عمر: قوة الأحزاب تساعد في تشكيل جبهة داخلية صلبة.. فيديو

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه لابد من تعظيم قدرة المؤسسات الخدمية.

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأحزاب ستحصل على مزيد من الدعم للوصول لمرحلة النضج"، لافتا: "قوة الأحزاب ستساعد في تشكيل جبهة داخلية صلبة".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "الحزب غير الممثل برلمانيا ومحليا غير مؤثر"، مضيفا: "لابد من تقديم الدعم لكافة الأحزاب للوصول لمرحلة النضج".

