حازم عمر: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال أول 100 يوم حال نجاحي بالانتخابات

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه خلال أول 100 يوم في حالة نجاحي سيشعر المواطن بالانخفاض في الأسعار للسلع.

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سأخفض الضرائب عن الألبان والخضراوات والفاكهة وسلع أخرى"، لافتا: "لابد من إعادة هيكلة الأعباء الضريبية".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "سأرفع الضرائب على السلع غير الأساسية الرفاهية من 14%"، موضحا: "سأرفع الضرائب على السلع الكمالية إلى 19%".

وأوضح المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري،: "سأقدم حوافز غير مسبوقة للصناعة وخاصة في مجال التكنولوجيا"، مضيفا: "الطبقات الغنية لابد أن تتخلى عن الأنانية وتتحمل زيادة 5%".

