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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم الصحة في غزة: الاحتــــلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة ، اليوم الثلاثاء، إن الاحتــــلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه.
 

وأعلن المتحدث باسم الصحة في غزة استشهاد 17 على الأقل من عائلة الدكتور عبد اللطيف الحاج في قصـــف استــهـــدف منزله بمخيم النصيرات.
 

ولفت مدير الصحة بغزة في تصريحاته لتليفزيون فلسطين إلى أنه هناك 650 مصابا في المستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى عمليات جراحية فورا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة الاحتلال يحـاصر المشفى الوحيد لغسيل الكلى بغزة.
 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تمامًا.
 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.
 

وقال القدرة أن أنه تم إجلاء نحو 120 شخصاً من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجـــرحى ودخول الاحتياجات والوفود الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أنه مازال هناك 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي.
 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن الاحتــــلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته.

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