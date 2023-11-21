ممثل كوميدي يرتكب جرائم جنـ..سية ويزعم أنها بموافقة الضحايا.. فيديوجراف

قام الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، البالغ من العمر 48 عامًا، بارتكاب جرائم بما في ذلك الاغتص.. اب، وزعم أنها وقعت بين عامي 2006 و2013، مع أربع نساء.



وكشف راسل براند في التحقيق أنه تصرف بشكل غير لائق في العمل وأظهر سلوكًا مفترسًا ومسيطرًا، كما وضحت بي بي سي أنها تلقت خمس شكاوى بشأن براند، وحاولوا الاتصال ببراند للحصول على تعليق، ولكن لم يتم الرد حتى الآن.



عمل براند في العديد من الوظائف بما في ذلك في القناة الرابعة وراديو بي بي سي 2، ونفي براند هذه الادعاءات الجنائية الخطيرة وأكد أن علاقاته كانت دائمًا بموافقة النساء.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.