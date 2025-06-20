الأسطورة الحقيقية .. سيد صادق يشيد بـ أحمد السقا

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال الفنان سيد صادق في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري

" النجم احمد السقا هو الأسطورة الحقيقية وفنان قدير ولم يتكرر.



وأضاف سيد صادق “ أحمد السقا بيكون حريص علي تجسيد جميع المشاهد بدون دوبلير و بتمني له كل التوفيق”.



يذكر أن سيد صادق، اشتهر بأداء الأدوار الثانوية، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة.

فيلم احمد و احمد يلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات .

https://youtube.com/shorts/v56N0w-35xI?si=FpYDwV1bhaSMfpcO