ضياء الدين داود: مصر صمام أمن المنطقة بالكامل ومساندتها فرض عين

أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يرفض كل محاولات الجانب الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، داعيا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل.

وأضاف “داود”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة، ووجودها فى المنطقة صمام أمن.

وأكد النائب “ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصرى، بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين”.