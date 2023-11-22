سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلاق شهدتها مدينة إسطنبول التركية ونشرتها وسائل إعلامٍ تركية الكثير من الجدل وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على تطبيق إكس وتعد الواقعة لحادث سطو على متجرٍ للمجوهرات، تم عملية السطو عليه وذلك بعد منتصف الليل خلال دقيقة واحدة فقط.

على الجانب الآخر قد تمكن مجموعة من الأشخاص الملثمين من القيام بالدخول إلى متجر للمجوهرات والقيام بالسطو عليه وسرقة مجموعة مجوهرات قد يصل ثمنها حوالي 7 ملايين ليرة تركية تقريباً أي ما يعادل 250 ألف دولار أمريكي.

وقد ظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة في المتجر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة فتح بوابة المتجر عن طريق جهاز التحكمٍ عن بُعد، مما آثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجعلهم يتساءلون عن كيفية حصول الملثمين على نسخة من جهاز التحكم!

وفي السياق نفسه، لم تتمكن السلطات الأمنية من ضبط الملثمين رغم البدء بالتحقيقات .