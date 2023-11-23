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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يوجه بسرعة انتهاء أعمال الصيانة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعاً تنظيمياً ، بحضور مديرين الإدارات الفنية بالمديرية وفريق العمل بإدارة الخانكة.


وأطلق وكيل الوزارة خطة عمل منذ أسبوعين  بالمرور علي الإدارة الصحية بالخانكة بجميع منشآتها الوقائية والعلاجية وتم عقد اجتماع لمناقشة المرور علي مدار الأسبوعين الماضيين.


وقد تم تقديم عرض توضيحي  لجميع الإدارات المعنية بالمرور ، و استمع من مديري الإدارات المعنية بالمرور.


وأعرب عن خالص شكره وامتنانه للإيجابيات التي تم عرضها ، كما ناقش  مع مديري الإدارات كيفية التغلب علي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور ومحاولة إيجاد حلول فورية ، كما أعطي المديرين كافة الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات المناسبة علي رأس العمل  لسرعة الإنجاز وتحقيق الفائدة المرجوة من المرور الميداني.


وخلال الاجتماع وجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية وضرورة تدريب الأطباء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية علي رأس العمل بمعرفة إشراف الإدارة الصحية بالخانكة ، وذلك بمعدل يوم واحد أسبوعيا وعلي مدار شهر كامل.
 

كما تم التأكيد علي عمل ندوات تثقيفية لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والتأكيد علي أهميتها ، والتغذية التكميلية للأطفال الرضع وكذلك إعادة توزريع القوي البشرية لاستغلالها الاستغلال الأمثل خاصة في مكاتب الصحة.
وكذلك ضم مخازن الطعوم ، والألبان ، والأدوية ، ومخازن تنظيم الأسرة بمكان واحد لتسهيل عملية الصرف ، بالإضافة إلى رفع مؤشرات الأداء بعيادة الأسنان بمستشفي صدر ٢٣ يوليو.

القليوبية الدكتور حموده الجزار الصحة الانجابية الرعاية الأولية الرضاعة الطبيعية صحة القليوبية وكيل صحة القليوبية

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