اتحاد الغرف التجارية: مجلس الأعمال المصري الخليجي خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب والتكامل الاقتصادي المصري- العربي الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية لكل البلدان العربية في ظل التوترات الإقليمية والعالمية من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري والعربي.

أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن استضافة مصر لمجلس الأعمال المصري الخليجي في نسخته الأولى، أكبر دليل علي الزعامة المصرية في المنطقة العربية، وأن مصر هي وجهة الاستثمار العالمي والإقليمي بفضل ما تشهده من استقرار أمني وسياسي، ونجاحها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية.

وأضاف أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول "أعمال – استثمار_شراكة" الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيساهم بشكل كبير في تنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، وخطوة مهمة علي طريق تحقيق التكامل الاقتصادي المصري الخليجي.

والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك، موضحا أن منتدى الأعمال المصري الخليجي يفتح الباب أمام الاستثمار في القطاعات الحيوية والمهمة لكافة بلدان التعاون الخليجي ومصر علي حد سواء وعلى رأسها قطاعات(الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء).