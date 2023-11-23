مستشار رئيس الجمهورية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات بالوادي الجديد

أطلق محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، وأحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة.



واستقبل محافظ الوادي الجديد، اليوم /الخميس/ مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية.



واستهل مستشار رئيس الجمهورية -جولته- بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة على طريق التحول الرقمي، كما قام بغرس نخلة بحديقة" 30 يونيو" ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة.



ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.