الرئيس السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة.. الشعب الفلسطيني بطل.. أبو العينين: عملية طوفان الأقصى غيرت من مجرى الأحداث| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

الرئيس السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لإنطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، معلقا “على بركة الله قافلة مصر تصل لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن”.

الرئيس السيسي: الموقف المصري رافض وحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة لمنع التصعيد للحرب على غزة على كافة المستويات السياسية، مشيرا إلى أنه تم عقد القمة العربية بالقاهرة، من اجل الحصول على اقرار دولي لوقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الانسانية.

الشعب الفلسطيني بطل.. أبو العينين: عملية طوفان الأقصى غيرت من مجرى الأحداث

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن أبناء قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني شعب بطل وشعب وطني وتحمل الموت وطهر أرضه بدماء الشهداء وهو شرف لكل فلسطيني أن يروي الأرض بدمائه.

مصطفى بكري: حديث الرئيس اليوم عروبي وقومي ويعكس معايشة المصريين للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم باستاد القاهرة يركز على قضايا هامة وهي الحسم في القرار والمرونة في التحرك والحديث عن قضية تهجير الفلسطينيين.

بحضور الرئيس السيسي.. أبو العينين يشارك في فعالية مصر لدعم فلسطين

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في فعالية مصر لدعم فلسطين للتخفيف من معاناة أهل غزة والتى تقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

27 شهيدا و93 مصابا في غارة للاحتلال على مدرسة بمخيم جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 فلسطينيا في غارة للاحتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بقطاع غزة.

ممثل اليونيسف بمصر: انتهاك حقوق الأطفال يجب توثيقها ومحاسبة الأطراف المتورطة

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن المنظمة تستطيع تقديم وتوفير الدعم الإنساني لإنقاذ حياة البشر، بينما توفير الحماية هو مصطلح آخر من مجريات الأحداث.

وزير فلسطيني: نتعرض لحرب إبادة ونيران الاحتلال لا تميز بين مرأة وطفل ومسن

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ غزة شهدت ارتقاء أكثر من 14 ألف شهيد عدا المفقودين، مشيرًا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال، بما يزيد عن 6 آلاف طفل، كما أُستشهد نحو 800 مسن إلى الآن.



فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها قصفت تجمعات للاحتلال في موقع "كرم أبو سالم"، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ضياء رشوان: تسليم 13 محتجزا إسرائيليا من الجانب الفلسطيني غدا

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن عدد المحتجزين الإسرائيليين المقرر تسليمهم غدا من الجانب الفلسطيني هو 13 محتجزا ومحتجزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".