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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة

قافلة المساعدات المصرية
قافلة المساعدات المصرية لغزة

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لإنطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، معلقا “على بركة الله قافلة مصر تصل لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن”.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، أنه مع الأزمة الحالية، لم نقم بإغلاق المعبر، مؤكدا أن بعض القنوات أساءت لمصر بأنه تم إغلاق معبر رفح وهو غير صحيح ولم يتم إغلاقه.

 

تهدف للمساعدات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بالتعامل بإطار قانون دولي وإجراءات تهدف للمساعدات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة فلسطين غزة قافلة مصر

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السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المقدمة لقطاع غزة


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