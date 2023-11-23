السيسي: حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بإطار قانون دولي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر فتحت معبر رفح ولم يتم إغلاقه، مشيرا إلى أنه ادخلنا قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة يوميا لقطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، أنه مع الأزمة الحالية، لم نقم بإغلاق المعبر، مؤكدا أن بعض القنوات أساءت لمصر بأنه تم إغلاق معبر رفح وهو غير صحيح ولم يتم إغلاقه.

تهدف للمساعدات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بالتعامل بإطار قانون دولي وإجراءات تهدف للمساعدات.