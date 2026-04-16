القبض على مدرس تعدى على طالب بخرطوم كهرباء داخل مدرسة ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام معلم بإحدى المدارس بالتعدى على نجله وإحداث إصابته ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وأمكن تحديد أهلية الطفل المشار إليه وبسؤال والدته (مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف) أفادت أنه بتاريخ 30 مارس المنقضى وأثناء تواجد نجلها (سن 12) بالفصل داخل المدرسة قام أحد المدرسين بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام خرطوم كهربائى مما أدى إلى إصابته "بسحجات متفرقة"، وبإستدعائه إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه للسيطرة على الطلبة داخل الفصل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





