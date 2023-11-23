الرئيس السيسي: الموقف المصري رافض وحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة لمنع التصعيد للحرب على غزة على كافة المستويات السياسية، مشيرا إلى أنه تم عقد القمة العربية بالقاهرة، من اجل الحصول على اقرار دولي لوقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الانسانية.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، أن مشاركة مصر بالقمة العربية الإسلامة مشاركة فعالة واتسقت مع الموقف المصري الداعم لفلسطين بصفة عامة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسئولين الدوليين، وأكدنا للجميع، أن الموقف المصري رافض وحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين القسري سواء من قطاع غزة أو الضة الغربية.

متعاطفين مع ما يحدث في فلسطين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه نحن كمصريين متعاطفين مع ما يحدث في فلسطين.