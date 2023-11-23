عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، المساعدات التي أدخلتها الدولة المصرية إلى قطاع غزة، بلغت نحو 12 ألف طن، نقلتها 1300 شاحنة منها 8 آلاف و400 طن، قدمتها الدولة من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «اسمحولي أتكلم في نقطة تحدثت بها في الخارج، عندما التقيت المتطوعين من أبناء مصر وبناتها، اللي بيسهلوا ويقدموا المساعدات إلى القطاع، وبقولكم يا مصريين، لازم تعرفوا أن معبر رفح لم يغلق أبدا، ودا لأن خلال الفترة اللى فاتت، أنا بكررها تاني، فيه ناس كتير، سمعت كلام من هنا وكلام من هناك، وانتوا عارفين كويس قوي، إن أحنا صادقين معاكم، وإن شاء الله لا نكذب أبدًا».

لم يغلق معبر رفح أبدا

وتابع الرئيس السيسي، «المعبر لم يغلق أبدا، لكن جرى قصف المعبر 4 مرات من الجانب الفلسطيني، هقول مرة تانية، لم يغلق معبر رفح أبدا، ولكن تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني، وبالتالي كان مهم قوي إننا نحافظ على أرواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات، وكان لا بد أننا ننتبه للإجراءات، في النهاية احنا عايزين المساعدات تدخل».

السيسي الرئيس السيسي معبر رفح القوات الإسرائيلية المساعدات فلسطين غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

ترشيحاتنا

باتشيكو يكشف أهمية مواجهة مازيمبي وأسلحته للمنافسة على اللقب القاري

ما تأثير عملية طوفان الأقصى في تسمية الأطفال حديثي الولادة في إسرائيل؟

مع احترامي .. حمو بيكا يصفع علي قدورة بمنشور صادم بعد قرار اعتزاله

الرئيس السيسي: الهدنة الإنسانية 4 أيام.. وآمل أن تبدأ دون تأخير.. فيديو

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 خلال أيام

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ