الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، المساعدات التي أدخلتها الدولة المصرية إلى قطاع غزة، بلغت نحو 12 ألف طن، نقلتها 1300 شاحنة منها 8 آلاف و400 طن، قدمتها الدولة من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «اسمحولي أتكلم في نقطة تحدثت بها في الخارج، عندما التقيت المتطوعين من أبناء مصر وبناتها، اللي بيسهلوا ويقدموا المساعدات إلى القطاع، وبقولكم يا مصريين، لازم تعرفوا أن معبر رفح لم يغلق أبدا، ودا لأن خلال الفترة اللى فاتت، أنا بكررها تاني، فيه ناس كتير، سمعت كلام من هنا وكلام من هناك، وانتوا عارفين كويس قوي، إن أحنا صادقين معاكم، وإن شاء الله لا نكذب أبدًا».

لم يغلق معبر رفح أبدا

وتابع الرئيس السيسي، «المعبر لم يغلق أبدا، لكن جرى قصف المعبر 4 مرات من الجانب الفلسطيني، هقول مرة تانية، لم يغلق معبر رفح أبدا، ولكن تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني، وبالتالي كان مهم قوي إننا نحافظ على أرواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات، وكان لا بد أننا ننتبه للإجراءات، في النهاية احنا عايزين المساعدات تدخل».