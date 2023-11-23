منحنى شديد الخطورة والحساسية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه تصعيدا غير إنساني|فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، «لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها».

الموقف المصري

وأشار الرئيس السيسي ، إلى أن منذ اللحظة الأولى من انفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية بموقف بمزيج من الحسم والقرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر من كل الأطراف الفاعلة.