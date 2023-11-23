الشعب الفلسطيني بطل.. أبو العينين: عملية طوفان الأقصى غيرت من مجرى الأحداث

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن أبناء قطاع غزة يعانون من نقص الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني شعب بطل وشعب وطني وتحمل الموت وطهر أرضه بدماء الشهداء وهو شرف لكل فلسطيني أن يروي الأرض بدمائه.

وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن عملية طوفان الأقصى التي حدثت يوم 7 أكتوبر، غيرت من مجرى الأحداث في فلسطين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني شعب وطني ويقدس مقدساته وأعلن الموت من أجل فلسطين.

منع التهجير

وتابع وكيل مجلس النواب، أن الشعب المصري ساند القيادة السياسية في منع التهجير القسري لفلسطين.