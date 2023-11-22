أبو العينين من واشنطن: مفيش تهجير ومصر لن تقبل التفاوض على سيناء.. والرئيس السيسي يقوم بدور كبير لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة

تفاصيل مشاركته في جلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية

أجرى الإعلامي أحمد موسى مداخلة هاتفية مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من واشنطن مع ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد».

كشف النائب محمد أبو العينين، تفاصيل مشاركته في جلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، مؤكداً أن الإعلام الغربي يدرك أن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في يد القيادة المصرية.





وقال محمد أبو العينين، إن هناك من يروج للشائعات والأكاذيب بصورة متعمدة لتنفيذ المخطط الصهيوني، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه أكبر القوافل لقطاع غزة.



وأضاف وكيل مجلس النواب، أنه تحدث خلال كلمته اليوم بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، عن كافة الأفعال التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أهل فلسطين، كما أن أفعال حركة حماس هي رد فعل على ما يعانيه الفلسطينيون من عنف، كما أن أهل غزة يعيشون في أكبر سجن في العالم.



وتابع: العالم يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن هذا العالم تحرك بقوة عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه كشف عن مخطط الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أذا لم يتم تنفيذ حل الدولتين، سيكون أمام المقاومة في فلسطين الدفاع عن أرضها.



أمريكا تحترم موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أصر على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دوره الكبير لسعيه لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وعقب محمد أبو العينين، أن كلمة رئيس الوزراء لجلسة النواب اليوم، حملت العديد من الرسائل أبرزها الدعم القيادة السياسية في حماية أمنها القومي، بالإضافة إلى تحية الشعب الفلسطيني على صموده أمام العدوان الغاشم.



وأكد أنه لابد أن يكون لدى العرب خطة من أجل إقامة دولة فلسطينية، ويجب على الدول العربية عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بوجود وإقامة دولة فلسطينية.



وأردف : لابد من وجود خطة كاملة لحماية الشعب الفلسطيني، ولا يوجد تطبيع عربي مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، متابعًا أن أمريكا تحترم موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، كما أن مصر أكثر الدول المقدمة لمساعدات إنسانية وطبية للشعب الفلسطيني.



مفيش تهجير ومصر لن تقبل التفاوض على أرض سيناء

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، على رفض مصر التام لعملية تهجير أهالي فلسطين، سواء للبلاد المصرية أو للدول الأخرى، مضيفا أن مصر لن تقبل أي مفاوضات على أرض سيناء.



وتابع النائب محمد أبو العينين، أن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن 105 مليون مواطن مستعدون للدفاع عن أرضهم مهما كانت التضحية.



وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو الإرهاب الحقيقي ضد الأشقاء في فلسطين، كما أن أفعالها تخالف القوانين الدولية، موضحا أن العالم يدرك الالتفاف الشعبي المصري حول الرئيس السيسي، ومواقفه الثابتة حول القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.



وأوضح، أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية، معقبًا: «القضاء على حماس، ستكون هناك مقاومة جديدة تدافع عن أرضها، لابد من حلول واقعية».



أكد وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أصر على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دوره الكبير لسعيه لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر إن هناك من يروج للشائعات والأكاذيب بصورة متعمدة لتنفيذ المخطط الصهيوني، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه أكبر القوافل لقطاع غزة.

لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل مشاركته في جلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، موضحًا أن هناك تغيير في الرأي العام حول ما يجري في غزة مؤخرا.



وقال محمد أبو العينين، إن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، كما أن مصر لا تقبل مفاوضات على الأرض، مشيرًا إلى أن 105 مليون مواطن جاهزون للدفاع عن أرضهم مهما كانت التضحية.



وأضاف، أن ما تقوم به إسرائيل هو الإرهاب الحقيقي ضد الأشقاء في فلسطين، كما أن أفعالها تخالف القوانين الدولية، معقبًا : العالم يدرك الالتفاف الشعبي المصري حول الرئيس السيسي، ومواقفه الثابتة حول القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.



وأوضح، أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية، معقبًا: «القضاء على حماس، ستكون هناك مقاومة جديدة تدافع عن أرضها، لابد من حلول واقعية».

105 ملايين مصري جاهزون للدفاع عن أرضهم

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل مشاركته في جلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، موضحًا أن هناك تغيير في الرأي العام حول ما يجري في غزة مؤخرا.





وقال محمد أبو العينين، إن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، كما أن مصر لا تقبل مفاوضات على الأرض، مشيرًا إلى أن 105 مليون مواطن جاهزون للدفاع عن أرضهم مهما كانت التضحية.



وأضاف، أن ما تقوم به إسرائيل هو الإرهاب الحقيقي ضد الأشقاء في فلسطين، كما أن أفعالها تخالف القوانين الدولية، موضحا أن العالم يدرك الالتفاف الشعبي المصري حول الرئيس السيسي، ومواقفه الثابتة حول القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.



وأوضح، أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية، معقبًا: «القضاء على حماس، ستكون هناك مقاومة جديدة تدافع عن أرضها، لابد من حلول واقعية».



الرئيس السيسي يقوم بدور كبير لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، سيناء خط أحمر ولن يتم التفريط في شبر واحد منها، وهناك أكثر من 100 مليون مصر مستعدون للدفاع عن كل حبة رمل من سيناء، لافًتا إلى أن أمر تهجير الفلسطينيين تم عرضه على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وتم رفضه، والأمر يتكرر مجددا وتم رفضه.



وأضاف أبو العينين، أن مصر منذ اليوم الأول تعلن عن التزامها جراء ما يحدث في غزة، موضحًا أن العالم ينسى جذور المشكلة التي تعود إلى حدود 1967، والتي ملك الشعب الفلسطيني، حيث أجبر الشعب الفلسطيني على النزوح من أرضهم.

ابو العينين يوضح تاريخ القضية الفلسطينية لصناع القرار الأمريكي بواشنطن

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع غزة تحول إلى أكبر سجن عالم، ولا أحد يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا أن الجميع ضد قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأوضح أبو العينين، أنه منذ السابع من أكتوبر استشهد أكثر من 14 الاف فلسطيني، و40 ألف مصاب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون فلسطيني من الشمال إلى جنوب غزة.



وأشار إلى أن هناك عدة دول تدعم جيش الاحتلال بالأسلحة لقتل الفلسطينيين، وتعد أمريكا من أبرز هذه الدول التي تدعم جيش الاحتلال، معقبًا: « أمريكا دول حقوق الإنسان، وحقوق النبات، وحقوق الحيوان، عليها أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة».



وأردف أبو العينين، أن ما تقوم إسرائيل من قصف الأبرياء في غزة يزيد من كراهية الشعوب العربية لها، لذا يجب علينا أن نفكر بضمير من أجل وجود حلول لحل الدولتين وحماية الأبرياء.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على «مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أثناء مشاركته بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية اليوم، جاء ذلك في احتفال كبير نظمه المجلس بواشنطن.

جاء ذلك في احتفال كبير نظمه المجلس بواشنطن، بحضور عدد كبير من من السياسيين والسفراء والمسؤولين والنخب الفكرية بالولايات المتحدة والدول العربية، من بينهم نائب وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندر كينج.



وعبر النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، من واشنطن، عن سعادته لتواجده في جلسة اليوم، موضحًا أن الجميع يفهم ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من عنف تمارسه دولة الاحتلال.



وفي نهاية الجلسة، تم تكريم المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ومنحه جائزة المجلس للإنجاز في الخدمة العامة كشخصية استثنائية لها دورها البارز وبصمات واضحة على الصعيدين المحلي والدولي سياسيا واقتصاديا.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

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