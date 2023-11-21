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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين يكشف تاريخ القضية الفلسطينية لصناع القرار الأمريكي بواشنطن.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع غزة تحول إلى أكبر سجن في العالم، ولا أحد يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا أن الجميع ضد قتل المدنيين.

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في احتفال بواشنطن.. الوطني للعلاقات العربية الأمريكية يكرم أبو العينين ويمنحه جائزة الإنجاز السياسي والاقتصادي

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على «مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أثناء مشاركته بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية اليوم، جاء ذلك في احتفال كبير نظمه المجلس بواشنطن.

وأوضح أبو العينين، أنه منذ السابع من أكتوبر استشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني، و40 ألف مصاب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون فلسطيني من الشمال إلى جنوب غزة.

وأشار أبو العينين إلى أن هناك عدة دول تدعم جيش الاحتلال بالأسلحة لقتل الفلسطينيين، وتعد أمريكا من أبرز هذه الدول التي تدعم جيش الاحتلال، معقبًا: « أمريكا دولة حقوق الإنسان، وحقوق النبات، وحقوق الحيوان، عليها أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة».

وأردف أبو العينين، أن ما تقوم به إسرائيل من قصف الأبرياء في غزة يزيد من كراهية الشعوب العربية لها، لذا يجب علينا أن نفكر بضمير من أجل وجود حلول لحل الدولتين وحماية الأبرياء.

وفي نهاية الجلسة، كرم المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ومنحه جائزة المجلس للإنجاز في الخدمة العامة كشخصية استثنائية لها دورها البارز وبصمات واضحة على الصعيدين المحلي والدولي سياسيا واقتصاديا. 

 

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