النائب أبو العينين من واشنطن: مفيش تهجير .. ومصر لن تقبل التفاوض على أرض سيناء

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رفض مصر التام لعملية تهجير أهالي فلسطين، سواء لمصر أو للدول الأخرى، مضيفا أن مصر لن تقبل أي مفاوضات على أرض سيناء.



وتابع النائب محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن 105 مليون مواطن مستعدون للدفاع عن أرضهم مهما كانت التضحية.

أشار وكيل مجلس النواب، إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو الإرهاب الحقيقي ضد الأشقاء في فلسطين، كما أن أفعالها تخالف القوانيين الدولية، موضحا أن العالم يدرك الالتفاف الشعبي المصري حول الرئيس السيسي، ومواقفه الثابتة حول القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

أوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية، معقبًا: «القضاء على حماس، ستكون هناك مقاومة جديدة تدافع عن أرضها، لابد من حلول واقعية».

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أصر على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دوره الكبير لسعيه لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر إن هناك من يروج للشائعات والأكاذيب بصورة متعمدة لتنفيذ المخطط الصهيوني، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه أكبر القوافل لقطاع غزة.

وأضاف، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تحدث خلال كلمته اليوم بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، عن كافة الأفعال التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أهل فلسطين، كما أن أفعال حركة حماس هي رد فعل على ما يعانيه الفلسطينيون من عنف، كما أن أهل غزة يعيشون في أكبر سجن في العالم.

وتابع: العالم يسعى لتصفية القضية الفلسطينينة، ولكن هذا العالم تحرك بقوة عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه كشف عن مخطط الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إذا لم يتم تنفيذ حل الدولتين، سيكون أمام المقاومة في فلسطين الدفاع عن أرضها.



