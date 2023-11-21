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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محمد أبو العينين: كشفت بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية المخطط الصهيوني

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشاركته في جلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية حملت الكثير من الامور المهمة، مشيرا الى أن الإعلام الغربي يدرك أن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في يد القيادة المصرية.

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وأضاف أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك من يروج للشائعات والأكاذيب بصورة متعمدة لتنفيذ المخطط الصهيوني، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه أكبر القوافل لقطاع غزة.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه تحدث خلال كلمته اليوم بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، عن كافة الأفعال التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أهل فلسطين، كما أن أفعال حركة حماس هي رد فعل على ما يعانيه الفلسطينيون من عنف، وأن أهل غزة يعيشون في أكبر سجن في العالم.

وتابع: العالم يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن هذا العالم تحرك بقوة عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه كشف عن مخطط الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تنفيذ حل الدولتين، سيكون أمام المقاومة في فلسطين الدفاع عن أرضها.

 

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