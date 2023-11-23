عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: تسليم 13 محتجزا إسرائيليا من الجانب الفلسطيني غدا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن عدد المحتجزين الإسرائيليين المقرر تسليمهم غدا من الجانب الفلسطيني هو 13 محتجزا ومحتجزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ضياء رشوان يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى 

وأضاف "رشوان"، أنّ مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة غدا الجمعة.

ضياء رشوان المحتجزين الإسرائيليين القاهرة الإخبارية مصر قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

مصر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.. والسيسي: سنستمر في الدعم

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

موضوعات متعلقة

مخرج فلسطيني: مصر الداعم الأول لنا في الحرب قبل السلم

مصدر مصري مسئول: مضاعفة المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

مصدر مصري: الإفراج عن 39 طفلا وسيدة فلسطينية ضمن الهدنة

ضياء رشوان: مصر تؤكد بدء سريان الاتفاقية يوم الجمعة.. وتطالب طرفيها بالالتزام

أعلام مصر وفلسطين ترفرف في استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي

«القاهرة الإخبارية»: حماس تصر على تسليم المحتجزين إلى مصر وليس الصليب الأحمر

تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة اعتبارا من السابعة صباح الغد

"اللي جاي كوم تاني".. السيسي: عازمون على إدخال أكبر قدر من المساعدات لغزة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الهدنة الإنسانية 4 أيام.. وآمل أن تبدأ دون تأخير.. فيديو

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 خلال أيام

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

منحنى شديد الخطورة والحساسية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه تصعيدا غير إنساني|فيديو

السيسي : الموقف المصري رافض وحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين

استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين.. أبرز تصريحات السيسي في فعالية تحيا مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ