مصطفى بكري: حديث الرئيس اليوم عروبي وقومي ويعكس معايشة المصريين للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم باستاد القاهرة يركز على قضايا هامة وهي الحسم في القرار والمرونة في التحرك والحديث عن قضية تهجير الفلسطينيين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن هناك ثوابت معروفة للسياسة المصري، وأهمها أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المصري منذ التاريخ.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قضية فلسطين بالنسبة لمصر قضية أمن قومي، مؤكدا أن الشعب المصري مهموم بقضية التهجير والرئيس السيسي حسن موقف التهجير بالرفض.

حكمة شديدة

وأشار مصطفى بكري إلى أن حديث الرئيس اليوم حديث عروبي وقومي ويعكس معايشة المصريين للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أدار ملف غزة بحكمة شديدة.