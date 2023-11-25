لبنان.. انفجار قوي لصاروخ دفاع جوي إسرائيلي بأجواء قرى الحدود

أفاد صحيفة الوطن السورية بأنه سمع انفجار قوي لصاروخ دفاع جوي إسرائيلي بأجواء قرى الحدود اللبنانية تبعه تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية.

وفلسطينيا؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

ومنعت قوات الاحتلال دخول طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقي نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في عسكر شرق نابلس.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال بلدة قباطية بعد محاصرة منزل فيها من قبل القوات الخاصة.

وتدخل الهدنة المؤقته يومها الثاني في قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانياً، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً فلسطينياً مقابل 13 محتجزاً إسرائيلياً.