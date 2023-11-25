حتى المدافن لم تسلم من جرائم الاحتلال.. أم شهيد تكتشف تدمير قبر ابنها

تتواصل جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني كل يوم حتى مع توقف القتال فى اليوم الثاني من الهدنة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فرغم توقف القتال إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف.

بل شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا مستمر خلال الساعات الماضية.

ومن الانتتهاكات ما تحدثت عنه أم فلسطينية صابرة ذهبت لزيارة قبر نجلها الشهيد فوجدت الاحتلال قد دمر المقبرة أيضاً.

واعتبرت الام أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو فاشل لأنه لا يملك شيئ إلا أن يدمر كل شيئ.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية صور العثور على جثامين شهداء عائلة فلسطينية قصفها الاحتلال خلال توجهها إلى جنوب قطاع غزة خلال أيام الحرب.

وجرى تداول صور ما حل بالأبرياء وكيف خان الاحتلال الصهيوني كلامه بفتح ممرات آمنة للنازحين.



وتعهدت إسرائيل "بسحق" حماس وأطلقت العنان لحملة عسكرية تقول حكومة حماس في غزة إنها أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 15 ألف شخص في القطاع الساحلي.

وسلمت حماس يوم الجمعة للصليب الأحمر في غزة 24 رهينة - 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبينيا واحدا -.

وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها.