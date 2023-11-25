عبر الجسر الجوي.. وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي شمال سيناء ، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشر، عبر الجسر الجوي ، تمهيداً لنقلها إلى الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية المعهود بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأزمات التي يمر بها بسبب الحرب على غزة.

وقالت المصادر بفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا.

جسر بحري

وقد سيرت المملكة العربية السعودية جسر بحري من السعودية 3 سفن بحرية من ميناء جدة ، وقد وصل منها سفينة إلى ميناء بورسعيد البحري محملة بنحو1050طنا ، حيث يتبقى سفينتين الأولى انطلقت السبت من ميناء جدة، والثالثة يوم الثلاثاء القادم محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.