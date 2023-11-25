كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم بطائرة مسيرة روسية

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف وفقاً لما قاله مسئولون إنه أكبر هجوم بطائرة بدون طيار روسية في الحرب يوم السبت، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص مع إيقاظ السكان عند شروق الشمس بسبب دوي الدفاعات الجوية والانفجارات.

وبدأ الهجوم في مناطق مختلفة من كييف في الساعات الأولى من صباح السبت، مع ظهور المزيد من الأمواج مع شروق الشمس.

واستمر التحذير من الغارة الجوية 6 ساعات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في البداية إن 71 طائرة من أصل 75 طائرة تم إسقاطها، لكنها عدلت بعد ذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى 74.

وقال المتحدث باسمها على شاشة التلفزيون إن 66 طائرة من تلك الطائرات أسقطت فوق كييف والمنطقة المحيطة بها.