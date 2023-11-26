بعد خروج مطار دمشق من الخدمة..الجيش السوري يعترض صواريخا إسرائيلية

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، اعتراض دفاعاته الجوية لصواريخ إسرائيلية قادمة من مرتفعات الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة نتيجة عدوان إسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي، مشيرة إلي أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام سورية، بدوي أصوات انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بسماع دوي انفجاران على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيرا إلي أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات إيرانية.