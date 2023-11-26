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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفى بالمسرح الإيطالي

صدى البلد

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالمسرح الايطالي ورموزه خلال فعاليات الدورة الثامنة، وذلك بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، ورافيلوو بنتانجيللو ممثل المستشار الثقافي الايطالي بسفارة ايطاليا بالقاهرة، والمخرجة باربرا بريتن مديرة ومؤسسة مهرجان TIMF بايطاليا، وادار الندوة الكاتب ابراهيم الحسيني.


خلال الندوة تم الاعلان عن قيام الدورة الاولى من مهرجان تيورن الدولي للمنودراما، وتوقيع بروتوكول تعاون بين بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبين مهرجان timf، وقال رافيللو بنتانجيللو ممثل المستشار الثقافي الايطالي بسفارة ايطاليا بالقاهرة: "العلاقات الثقافية بين مصر وايطاليا تاريخ طويل ترجع منذ الخمسينات، تم في تلك السنوات العديد من التبادل الثقافي، لان مصر يوجد بها العديد من الفرص التي جعلت ايطاليا تستطيع أن تقدم فنها بشكل جيد، ايطاليا لديها العديد من الخطط لتحفيز الشباب على تعميق العلاقات والتبادل الثقافي".


يقول الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان: "سعيد جدا باختيار دولة ايطاليا ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الايطالي، وهذا يدل على عمق العلاقات بين الدولتين، و المسرح الايطالي رافد من روافد المسرح في العالم، وذلك أثمر العديد من الشراكات".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

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