أستاذ علوم سياسية: الدور المصري غيّر المشهد الدولي تجاه قضية فلسطين

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تغيرًا كبيرًا في المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية، بعد العدوان الأخير في قطاع غزة.

وأضاف "بدرالدين"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه سواء كانت هذه التغيرات على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، منها الموقف الإسباني ودول أخرى.

الولايات المتحدة

وأشار إلى أن هناك تغييرات في مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا والدول التي كانت تساند إسرائيل على طول الخط، موضحًا أن هناك سببًا رئيسيًا في هذه التغيرات وهو الدور المصري في نقل ما يحدث للعالم.