عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يتعرض لغرامة| ايه هى؟

جوارديولا
جوارديولا

حصل بيب جوارديولا على مخالفة وقوف السيارات الثانية له في غضون أسابيع عندما ترك مدرب مانشستر سيتي السيارة على الخطوط الصفراء لمدة ثلاث ساعات في مدينة ماشستر.
 

وبحسب «thesun» يحتاج مدرب مان سيتي إلى فرز مهاراته في ركن السيارة حيث ترك سيارته على الخطوط الصفراء المزدوجة لمدة ثلاث ساعات، وحصل بيب جوارديولا على تذكرة ركن السيارة الثانية في غضون أسابيع، وترك رئيس المدينة سيارته لزيارة مطعمه والقيام ببعض التسوق، وعندما عاد، تم فرض غرامة قدرها 60 جنيهًا إسترلينيًا.


وكان جوارديولا في وسط مدينة مانشستر عندما ترك سيارته متوقفة عند الإشارة الصفراء المزدوجة متوجهاً إلى مطعمه "تاست كاتالا"، ولكن بعد دخوله في مشروعه التجاري الثانوي، لا بد أنه نسي المكان الذي ركن فيه سيارته عندما ذهب إلى المتاجر وتركها في مكانها، وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات، تم الترحيب بمدير المدينة بغرامة قدرها 60 جنيهًا إسترلينيًا تم لصقها على نافذة سيارته الكهربائية نيسان 4x4، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط عقوبة ركن السيارة أيضًا، وتعرض بيب لغرامة أخرى في أغسطس بعد أن ترك سيارته متوقفة مرة أخرى على اللون الأصفر المزدوج، وأثار الرجل البالغ من العمر 52 عامًا تفاعلًا مضحكًا مع مراقب المرور في ذلك اليوم عندما قال مازحًا إنه سيتعين عليه دفع ثمن الصورة.

تذكرة نهاية هذا الأسبوع تضيف فقط إهانة لإصابة مدير مانشستر سيتي بعد خروج فريقه من صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وأدى التعادل 1-1 مع ليفربول إلى خسارة السيتيزينز نقطتين ثمينتين قبل أن ينتزع أرسنال الفرصة للتوجه إلى صدارة الدوري، وترك الجانرز الوقت متأخرًا ليفوز على برينتفورد 1-0 ليعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي للمرة الأولى منذ انهيار الموسم الماضي.

سيتعين على السيتي الآن أن يحول اهتمامه إلى دوري أبطال أوروبا بينما يستعد لاستضافة فريق آر بي لايبزيج في ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء.

بصثبصثب
بصثبصثب
لببلثقصبلصثقل
لببلثقصبلصثقل
لقلقل
لقلقل
لقلقلق
لقلقلق
بيب جوارديولا مانشستر سيتي مدرب مانشستر سيتي مان سيتي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف عن ملعب مباراته مع سموحة.. تعرف عليه

بطلوا تقولوا أي كلام.. أول رد من صلاح محسن على احتفاله المثير

ياسر إبراهيم: الخبرات وراء فوز الأهلي على ميدياما الغاني

بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني.. قمصان: ثقة كبيرة وضربة بداية قوية

أول تعليق من «كولر» عقب فوز الأهلي على ميدياما الغاني

كريم الدبيس: خبرات لاعبي الأهلي حسمت مواجهة ميدياما الغاني

تخطى حسام حسن.. الشحات يحقق إنجازا تاريخيا في دوري الأبطال

في مراكش.. جالاكسي يضرب الوداد بهدف نظيف بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

محمد سلام ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

بطلب بايدن.. الشيوخ الأمريكي تعلن موعد الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل

أمير هشام يكشف حقيقة وجود خلاف بين كولر وبيرسي تاو

ماذا يحدث عند قراءة سورة يس 7 مرات قبل أو بعد الفجر؟

الأهلي يكشف عن ملعب مباراته مع سموحة.. تعرف عليه

نقابة الصحفيين تطالب الحاجزين بمقابر أكتوبر سرعة سداد المبالغ المستحقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحرنكش؟

آخر كلماته «مش قادر أقف على رجلي».. سبب وفاة طارق عبد العزيز

طريقة عمل سلطة الباذنجان

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ