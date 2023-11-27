جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يتعرض لغرامة| ايه هى؟

حصل بيب جوارديولا على مخالفة وقوف السيارات الثانية له في غضون أسابيع عندما ترك مدرب مانشستر سيتي السيارة على الخطوط الصفراء لمدة ثلاث ساعات في مدينة ماشستر.



وبحسب «thesun» يحتاج مدرب مان سيتي إلى فرز مهاراته في ركن السيارة حيث ترك سيارته على الخطوط الصفراء المزدوجة لمدة ثلاث ساعات، وحصل بيب جوارديولا على تذكرة ركن السيارة الثانية في غضون أسابيع، وترك رئيس المدينة سيارته لزيارة مطعمه والقيام ببعض التسوق، وعندما عاد، تم فرض غرامة قدرها 60 جنيهًا إسترلينيًا.



وكان جوارديولا في وسط مدينة مانشستر عندما ترك سيارته متوقفة عند الإشارة الصفراء المزدوجة متوجهاً إلى مطعمه "تاست كاتالا"، ولكن بعد دخوله في مشروعه التجاري الثانوي، لا بد أنه نسي المكان الذي ركن فيه سيارته عندما ذهب إلى المتاجر وتركها في مكانها، وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات، تم الترحيب بمدير المدينة بغرامة قدرها 60 جنيهًا إسترلينيًا تم لصقها على نافذة سيارته الكهربائية نيسان 4x4، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط عقوبة ركن السيارة أيضًا، وتعرض بيب لغرامة أخرى في أغسطس بعد أن ترك سيارته متوقفة مرة أخرى على اللون الأصفر المزدوج، وأثار الرجل البالغ من العمر 52 عامًا تفاعلًا مضحكًا مع مراقب المرور في ذلك اليوم عندما قال مازحًا إنه سيتعين عليه دفع ثمن الصورة.

تذكرة نهاية هذا الأسبوع تضيف فقط إهانة لإصابة مدير مانشستر سيتي بعد خروج فريقه من صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وأدى التعادل 1-1 مع ليفربول إلى خسارة السيتيزينز نقطتين ثمينتين قبل أن ينتزع أرسنال الفرصة للتوجه إلى صدارة الدوري، وترك الجانرز الوقت متأخرًا ليفوز على برينتفورد 1-0 ليعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي للمرة الأولى منذ انهيار الموسم الماضي.

سيتعين على السيتي الآن أن يحول اهتمامه إلى دوري أبطال أوروبا بينما يستعد لاستضافة فريق آر بي لايبزيج في ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء.

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