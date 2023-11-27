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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نظرة الإسلام للمرأة ودورها ومظاهر تكريم الدين لها.. أزهري يوضح

الشيخ محمود عويس،
الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن أكبر تفسير صحيح للقرآن الكريم نأخذ منه هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه فى كل حياة النبي محمد وكل ما عاش سواء فى مكة أو مع زوجاته كلهم، لم يضرب فى يوم لا امرأة ولا خادما ولا عبدا.

وتابع الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية: “كان صلي الله عليه وسلم سمحا مع كل الناس، ولم يكن يضرب لا امرأة ولا خادما إلا عندما يجاهد فى سبيل الله”.

الشيخ محمود عويس مركز الأزهر رسول الله محمد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية “8 الصبح

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