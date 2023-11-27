انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية

انطلقت صباح اليوم الإثنين، أعمال اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبرئاسة وزير التنمية الاجتماعية بالجمهورية السودانية، أحمد آدم بخيت، وحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.



هذا وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن تلك الدورة تأتي في ضوء سياق إقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الأعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية الغير انسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.

وكان قد عقد أمس الأحد بمقر الأمانة العامة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية بمشاركة وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.

IMG-20231127-WA0005

IMG-20231127-WA0002

IMG-20231127-WA0003

IMG-20231127-WA0004