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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية

اجتماع المجلس العربي
اجتماع المجلس العربي للسكان والتنمية

انطلقت صباح اليوم الإثنين، أعمال اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبرئاسة وزير التنمية الاجتماعية بالجمهورية السودانية، أحمد آدم بخيت، وحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.


هذا وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن تلك الدورة تأتي في ضوء سياق إقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الأعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية الغير انسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.

وكان قد عقد أمس الأحد بمقر الأمانة العامة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية بمشاركة وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.

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الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الشعب الصومالي الممارسات الإسرائيلية

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