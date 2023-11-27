عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التصعيد بغزة يؤدي للدمار.. السعودية: لا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه يجب أن نسعى لتجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف فيصل بن فرحان خلال كلمته في إسبانيا، اليوم الاثنين، أن استمرار التصعيد في غزة لن يؤدي إلى أي حل، ويجب العمل على خطة للسلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في قطاع غزة، معربًا عن ترحيب بلاده بإطلاق سراح الرهائن المدنيين لكن الهدنة المؤقتة ليست كافية.

ودعا إلى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، مستطردًا أن التصعيد المستمر في القطاع سيؤدي لمزيد من الدمار والفوضى.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه يجب العمل على خطة للسلام ذات مصداقية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان غزة حل الدولتين إطلاق سراح الرهائن المدنيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

ترشيحاتنا

الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي

رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بالدم لصالح المرضى والمصابين.. صور

استشهاد 5 من قيادات منفذي طوفان الأقصى.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

رقم كبير.. إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس

بعد 6 مرات.. قرار مهم ضد لص هواتف الجمالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ