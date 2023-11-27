التصعيد بغزة يؤدي للدمار.. السعودية: لا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه يجب أن نسعى لتجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف فيصل بن فرحان خلال كلمته في إسبانيا، اليوم الاثنين، أن استمرار التصعيد في غزة لن يؤدي إلى أي حل، ويجب العمل على خطة للسلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في قطاع غزة، معربًا عن ترحيب بلاده بإطلاق سراح الرهائن المدنيين لكن الهدنة المؤقتة ليست كافية.

ودعا إلى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، مستطردًا أن التصعيد المستمر في القطاع سيؤدي لمزيد من الدمار والفوضى.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه يجب العمل على خطة للسلام ذات مصداقية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة.