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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مشاركة خريجي علوم الملاحة بجامعة بني سويف في دورة ديناميكيات الغطاء النباتي

صدى البلد

شارك خريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، في الدورة التدريبية المتخصصة "تقييم ديناميكيات الغطاء النباتي في الفضاء مع تحليلات وتقنيات للاستشعار من البعد" التي نظمتها هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، من أجل بناء القدرات البشرية في المجالات الحديثة والتقنيات المتطورة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار من البعد ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال وكالة الفضاء الاوربية.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تحرص علي تدريب وتأهيل أبنائها من الطلاب أثناء فترة الدراسة وبعد تخرجهم، ومد جسور التواصل مع الخريجين لتقديم كافة أوجه الدعم لإعداد جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل خاصة مع وجود كليات متخصصة وفريدة من نوعها مثل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

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وانطلقت فعاليات الدورة بمشاركة 4 دول من شمال افريقيا (مصر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا)، والتي تتضمن مقدمة للتقنيات السحابية لتقييم ديناميكيات الغطاء النباتي مع بيانات رصد الأرض ومبادئ الحوسبة ومختبر الابتكار. ومقدمة لأكبر برنامج لرصد الأرض في العالم - كوبرنيكوس (COPERNICUS) مع التركيز بشكل خاص على الزراعة والغطاء النباتي والتي من خلالها يكتسب المشاركون المعرفة الكافية حول المفاهيم الأساسية لتطبيقات البيانات المستندة إلى الأقمار الصناعية في رصد المحاصيل ورسم الخرائط وكذلك احتياجات المحاصيل لنموه الأمثل مثل البخر والنتح باستخدام بيانات Sentinel-2 ومعالجتها في برنامج SNAP.
 

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بني سويف بجامعة بني سويف جامعة بنى سويف كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف والذكاء الاصطناعي مصر وتونس كوبرنيكوس كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا كلية علوم الملاحة شمال إفريقيا

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