عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يجتمع مع أهالي اهناسيا لمناقشة احتياجاتهم ومطالبهم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،لقاءً جماهيرياً ،بالنادي الرياضي ،مع أهالي مركز ومدينة اهناسيا، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يحرص المحافظ على عقدها  للاستماع لمطالب المواطنين واحتياجاتهم في قطاعات المرافق والخدمات الحيوية ودراسة تلك المطالب والاحتياجات والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها، حيث حضر اللقاء:: الدكتور عاصم نائب المحافظ ، بلال حبش نائب المحافظ ، الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، ناصر سيف رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، والتنفيذون المعنيون وعمد ومشايخ قرى المركز وقادة الرأي والشخصيات المجتمعية وجمع من المواطنين والشباب وممثلي الأحزاب ورجال الدين والشباب والمراة

في بداية كلمته  أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد على أرض اهناسيا  التى تعتبر من المناطق التاريخية ، وكانت  عاصمة لمصر في العصر الفرعوني وتزخر بالمقومات التاريخية والأثرية،التي تجعلها في مصاف المناطق التاريخية والأثرية تضيف إلى أهمية وموقع المحافظة الجغرافي المتميز لبني سويف التي تعتبر حلقة وصل ونقطة تماس لأقاليم  الجمهورية  سواء لمحافظات الوجه البحري والدلتا ومدخل وبوابة الصعيد، لافتا إلى بني سويف كانت من المحافظات تعرضت لأعمال تخريب وهدم للمنشآت والمرافق إبان فترة مظلمة من تاريخ الوطن، وخلال العشر سنوات الماضية أصبحت بني سويف الآن من المحافظات الواعدة على مستوى مشروعات البنية التحتية  التي تم تنفيذها في القطاعات والمرافق.

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية: برنامج جديد لنظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بآداب

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع مدى انتظام سير امتحانات "الميدتيرم"

كما  أعرب المحافظ عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاقه مبادرة"حياة كريمة"، التي قدمت حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت القرى على مدار سنوات، وهو ما لمسناه  خلال زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس وتفقده للمشروعات التي تم تنفيذها بالقرية، لافتا إلى سعى المحافظة لإدراج بعض قرى اهناسيا وسمسطا ضمن المبادرة ، مشدداً على ضرورة توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الجانب، مع  التأكيد على أهمية مثل اللقاءات والفعاليات والحوار مع المواطنين لزيادة وعيهم بالجهود التي يتم تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية والصراعات الإقليمية والنزاعات الدولية ، والتي غالباً ما تؤثر بشكل سلبي  الاقتصاد وحركة التجارة وسلاسل الإمداد

وأشار المحافظ إلى التجهيزات والترتيبات الجاري تنفيذها استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 " ديسمبر المقبل"، مؤكداً على أهمية المشاركة في أعمال الاقتراع والتصويت  التي تُجرى  تحت إشراف قضائي، موضحاُ أن دور الجهاز التنفيذي  يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية المتمثلة في تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، مثمناً المبادرة التي تنفذها التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى أبنائنا في مراحل التعليم بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما شاهدناه أثناء تفقد مدرسة العواونة الابتدائية الحديثة والأداء المتميز الذي قدمه التلاميذ لمحاكاة إجراء وخطوات الاقتراع والتصويت داخل اللجان الانتخابية.

وتضمنت فعاليات اللقاء، فتح باب الحوار مع الأهالي لاستعراض مطالبهم واحتياجاتهم في القطاعات والمرافق،وتمثلت في  مطلب الأهالي الخاص بمشروع الصرف الصحي لميانة وسجل مدنى قاي"الذي تم بالجهود الذاتية" وغيرها من المطالب والاحتياجات في قطاعات التعليم والبريد  وملف التصالح وغيرها من الموضوعات والمطالب حيث  أكد المحافظ على دراستها وبحثها بشكل مستفيض مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم حيالها وفق القانون والمتاح من إمكانيات وموارد.

thumbnail (17)
thumbnail (17)
thumbnail (18)
thumbnail (18)
البنية التحتية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المحافظات ا المجتمعية بني سويف بنية التحتية جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف غنيم محافظ بنى سويف لبنية التحتية محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروعات البنية مشروعات البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أزمة قلبية أثناء التصوير.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية: برنامج جديد لنظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بآداب

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع مدى انتظام سير امتحانات "الميدتيرم"

محافظ بني سويف يتفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات ومنافذ للسلع الغذائية

تحصين 20000 رأس ماشية ببني سويف لمواجهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

هنكمل المشوار..أهالي حي المرماح ببني سويف يعلنون تأييدهم للسيسي فى انتخابات الرئاسة

360 محضرًا لمخالفات بالأسواق والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

تبطين 704 كم من الترع ضمن مشروع تأهيل البنية التحتية المائيةببني سويف

نوابغ أزهرية.. طالب إعدادى ببني سويف يختم القرآن الكريم تسميعا فى 8 ساعات

ترشيحاتنا

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

القاهرة الإخبارية: بدء إجراءات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بحضور الأمن المصري

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تراجع الدينار الكويتي اليوم .. أسعار العملات العربية في مصر

بعد خروج مطار دمشق من الخدمة..الجيش السوري يعترض صواريخا إسرائيلية

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

محاولة تهريب أفعى نادرة في الهند تثير جدلاً .. ماذا حدث؟

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ