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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع مدى انتظام سير امتحانات "الميدتيرم"

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

تابع الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم، انتظام سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي "الميدتيرم"، التي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة به، في إطار اللوائح الدراسية ، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

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واطمأن رئيس الجامعة ، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر.

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