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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يؤكد على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم. 


من جانبه ، أشار وكيل وزارة الزراعة ببني سويف المهندس عماد محمد جنجن - خلال التقرير الذي أعده بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 19 حتى 25 نوفمبر الجاري - إلى متابعة أعمال توريد محصول فول الصويا إلى مركز تجميع شريف باشا، حيث تم توريد أكثر من 28 طنا من المحصول.


وأضاف أنه تم عقد دورة تدريبية لمطبقي مبيدات الآفات الزراعية خلال الفترة من 20إلى 22 من الشهر الجاري ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع، فضلًا عن المرور على بعض الزراعات بدائرة مركز ناصر لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة من قبل قطاع المكافحة بالمديرية.


وأوضح أنه تم التعاقد على 62 ألفا و127 فدانا لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا من إجمالي 68 ألفا و 740 فدانا مستهدفا، لافتا إلى أن إدارة حماية الأراضي الزراعية أزالت 421 حالة تعد في المهد ، بإجمالي مساحة أكثر من 15 فدانا و18 قيراطًا بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 238 ألفا و534، من إجمالي عدد الحائزين 255 ألفا و308حائزين.


ولفت إلى أنه تم حصر المساحات التي تم زراعتها بالمحاصيل الشتوية لموسم 2023 /2024 والتي تنوعت بين (قمح، برسيم، بنجر، بصل، ثوم، فول، حمص، حلبة، قصب، طماطم، بطاطس باذنجان، فاصوليا، كرنب، بسلة، جزر، فلفل، كرات) بجانب المحاصيل الطبية والعطرية والتي شملت (شيح، نعناع، عتر، شيت، بقدونس، كرفس، كسبرة، ينسون، كراوية، ياسمين، وكانديولا)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

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