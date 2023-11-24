ثقافة بني سويف تناقش الحقوق المكفولة للأطفال ضمن لقاءات توعوية

نظمت المواقع التابعة لفرع ثقافة بني سويف عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الطفولة.

وفي السياق أقامت مكتبة النادي الرياضي محاضرة بعنوان "الحقوق المكفولة للأطفال" ناقشت خلالها ابتسام محمد، نص اتفاقية حقوق الطفل التي وضعتها الأمم المتحدة إيمانا منها بحقوق الإنسان، مضيفة أن لجميع الأطفال الحق في الحماية، والتعليم، والحياة بعيدا عن الاستغلال بشتى الطرق.



واختتمت حديثها بذكر أهمية الاتفاقية التي تعد بمثابة وثيقة تحمي الطفل، وتضمن حقه في الحياة بشكل إيجابي.

وفي سياق متصل شهدت مدرسة الخضراء للتعليم الأساسي ورشة تصميم لوحات بمناسبة عيد الطفولة، هذا إلى جانب لقاء بعنوان "غذاء أفضل" لطلاب مدرسة أهناسيا الابتدائية للبنين.

بينما أعدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل حلقة نقاشية بعنوان "الوقاية من الفيروسات والأمراض" تحدثت خلالها د. آية عبد الحميد - طبيب أمراض جلدية، عن كيفية تجنب الإصابة بالعدوى الفيروسية، موضحة طرق التعامل مع حاملي الأمراض المعدية، تلاها عرض توضيحي للأطفال بالعرائس القفازية إشراف داليا إبراهيم، ومروة ربيع.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، أقام بيت ثقافة أهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي ومكافحة الفساد" تناول خلالها الأديب منصور النويري، جهود الدولة في مكافحة الفساد الوظيفي من خلال سن القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، موضحا أهمية المدونة العامة للسلوك الوظيفي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، واستشعار المسئولية الملقاة على عاتق الموظف العام.

وفي سياق متصل شهد بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة مماثلة، أوضح خلالها محمد عيسى أخلاقيات الوظيفة العامة وأهم القيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء أداء عمله للارتقاء بمستوى الخدمة العامة.